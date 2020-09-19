В Украину пришел атмосферный фронт: какой будет погода – карта

Синоптики предупреждают о ночных заморозках

В Украину пришел атмосферный фронт, в течение дня в субботу-воскресенье ожидается + 17, + 22 градуса, на юге до +24 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, ночью - заморозки, на востоке - сильный ветер.

На западе и севере сегодня +19 градусов, востоке +18 градусов, юге +21 градус, в центре +20 градусов.

В Киеве 19-20 сентября дождей не будет. "В дальнейшем, на неделе, еще потеплеет, осадки маловероятны", - уточнила Диденко.

Завтра, 20 сентября, на западе +21 градус, востоке и севере +20 градусов, юге +24 градусов, в центре воздух прогреется до +21 градуса.

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Арина Толина

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