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В Украину пришла весна: выходные будут теплыми и солнечными – карта погоды

10.04.2021, 09:29
В Украину пришла весна: выходные будут теплыми и солнечными – карта погоды - Фото
Весна (фото - pixabay.com)

В Украину пришло весеннее тепло, на выходных ожидается до +16 градусов и незначительная облачность. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 10 апреля, в западных и центральных областях воздух прогреется до +11..+13 градусов, в Закарпатской области до +14. В восточных областях +10..+12, в южных +8..+13. Синоптики не прогнозируют осадков по всей Украине.

В воскресенье, 11 апреля, в западных, центральных и южных областях +13..+15, в Киеве до +16. На востоке страны +10..+12, в Харьковской области +12..+14. В Крыму +9..+11. В Запорожской, Донецкой областях и в Крыму – небольшие дожди.

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Денис Юдин
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