В Украину пришло бабье лето, тепло сохранится на выходных: карта погоды
09.09.2021, 10:25
Фото: LIGA.net
Сегодня, 9 сентября, в Украине потеплеет до +25. Теплая погода сохранится и на выходных, говорят данные прогноза, опубликованного на сайте Укргидрометцентра.
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Сегодня на западе и в центральных областях Украины +21..+24, в Закарпатской области и Киеве до +25. На востоке +20..+23, на юге +22..+25. Осадков не ожидается.
В пятницу, 10 сентября, и в субботу, 11 сентября, в большинстве областей Украины +22..+25, в Николаевской и Херсонской областях до +26. Осадков не ожидается.
В воскресенье, 12 сентября, по всей стране +21..+25, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – небольшие дожди и грозы.
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