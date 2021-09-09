В Украину пришло бабье лето, тепло сохранится на выходных: карта погоды

Сегодня, 9 сентября, в Украине потеплеет до +25. Теплая погода сохранится и на выходных, говорят данные прогноза, опубликованного на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня на западе и в центральных областях Украины +21..+24, в Закарпатской области и Киеве до +25. На востоке +20..+23, на юге +22..+25. Осадков не ожидается.

В пятницу, 10 сентября, и в субботу, 11 сентября, в большинстве областей Украины +22..+25, в Николаевской и Херсонской областях до +26. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 12 сентября, по всей стране +21..+25, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – небольшие дожди и грозы.

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Денис Юдин

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