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В Украину пришло похолодание, объявлено штормовое предупреждение: карта погоды

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 09:35
В Украину пришло похолодание, объявлено штормовое предупреждение: карта погоды - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

В западных и центральных областях Украины сегодня похолодает, ожидаются дожди и грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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На западе Украины сегодня похолодает до +19..+22. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях +21..+24, в остальных центральных областях, на юге и востоке страны – +28..+32, в Луганской области до +34. Ночью на западе температура может опуститься до +9..+14, на остальной территории Украины ночью +17..+20.

В центральных областях, а так же в Одесской и Николаевской, объявлено штормовое предупреджение, ожидается град, грозы и шквальный ветер, в Черкаской, Кировоградской и Полтавской областях – сильные дожди.

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Денис Юдин
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