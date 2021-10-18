В Украину пришло похолодание, тепло вернется к выходным – прогноз Укргидрометцентра

В Украину пришло похолодание и дожди, но к концу недели вернется тепло. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 18 октября, в западных и центральных областях +10..+12, в Киеве +9..+11. На востоке Украины +10..+14, на юге – +13..+16. Небольшие дожди ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Во вторник, 19 октября, на западе Украины +7..+11, в Закарпатской области до +12. В центральных и восточных областях похолодает до +7..+11, в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях +6..+8, в Сумской +5..+7, на юге +8..+13. Дожди пройдут на востоке и юге страны, а также в Кировоградской и Полтавской областях.

В среду, 20 октября, на западе +11..+15, в центральных областях +7..+10, на востоке и в Черниговской, Сумской и Полтавской областях +5..+9, на юге +7..+11, в Одесской области +11..+13. Ночью в ряде областей температура может опускаться до -2. Осадков не ожидается.

В четверг, 21 октября, на западе Украины потеплеет до +15..+20 градусов, в центральных областях +13..+17, на востоке +12..+15. На юге воздух прогреется до +13..+18. Осадков не ожидается.

В пятницу, 22 октября, в западных областях +12..+18, в центральных и восточных +14..+17, на юге до +19. Дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

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Денис Юдин

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