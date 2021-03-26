В Украину пришло потепление, на выходных до +14: карта погоды

Сегодня, 26 марта, в Украине от +5 до +11 градусов, в большинстве областей осадки не ожидаются. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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На западе Украины сегодня от +6..+8 в Волынской области до +9..+11 в Закарпатской. В центральных областях +6..+10, в Киеве +7..+9. На востоке страны +5..+7, в Харьковской области до +9. На юге от +5..+7 в Запорожской области до +8..+10 в Одесской.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

В субботу, 27 марта, на западе Украины воздух прогреется до +10..+14 градусов. В центральных областях +8..+11, на востоке страны +8..+10, на юге +8..+12. Осадков не ожидается.

В воскресенье теплая погода сохранится, но придут дожди. На западе страны +7..+9, в Закарпатской области +11..+13. В центральных областях +8..+11, в восточных +8..+10, на юге +8..+12. Дожди ожидаются в западных и центральных областях.

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Денис Юдин

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