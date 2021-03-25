Похоже на город. NASA показало из космоса извержение вулкана у столицы Исландии – фото

Аэрокосмическое агентство США NASA запечатлело из космоса извержение вулкана Фаградалсфьяль у столицы Исландии, города Рейкьявик. Фото опубликовано NASA Earth Observatory.

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Как отмечается, извержение началось 19 марта. Хотя оно было небольшим в сравнении с другими недавними извержениями в Исландии, оно было достаточно ярким и большим, чтобы его могли наблюдать спутники.

Спутник Suomi NPP 16 и 21 марта получил изображение Исландии через тонкий слой облаков. Рейкьявик и другие города выглядят на них яркими точками, а 21 в их компании появилась еще одна – извержение вулкана Фаградалсфьяль.

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Сообщается, что лава вылилась из трещины, размеры которой изначально были от 500 до 700 метров. Извержение пока не несет большой угрозы, не было и проблем с выбросами золы и газа. Тем не менее Исландское метеорологическое управление наблюдает за вулканом и делится результатами прогнозов.

19 марта 2021 года рядом со столицей Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль. 23 марта показали, как оно выглядит на видео с дрона.

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Марк Сировой

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