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Похоже на город. NASA показало из космоса извержение вулкана у столицы Исландии – фото

25.03.2021, 14:44
Похоже на город. NASA показало из космоса извержение вулкана у столицы Исландии – фото - Фото
Извержение вулкана в Исландии, вид из космоса (фото - NASA Earth Observatory)

Аэрокосмическое агентство США NASA запечатлело из космоса извержение вулкана Фаградалсфьяль у столицы Исландии, города Рейкьявик. Фото опубликовано NASA Earth Observatory.

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Как отмечается, извержение началось 19 марта. Хотя оно было небольшим в сравнении с другими недавними извержениями в Исландии, оно было достаточно ярким и большим, чтобы его могли наблюдать спутники.

Спутник Suomi NPP 16 и 21 марта получил изображение Исландии через тонкий слой облаков. Рейкьявик и другие города выглядят на них яркими точками, а 21 в их компании появилась еще одна – извержение вулкана Фаградалсфьяль.

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Сообщается, что лава вылилась из трещины, размеры которой изначально были от 500 до 700 метров. Извержение пока не несет большой угрозы, не было и проблем с выбросами золы и газа. Тем не менее Исландское метеорологическое управление наблюдает за вулканом и делится результатами прогнозов.

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Марк Сировой
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вулкан Исландия космос nasa спутник извержение Фаградалсфьяль рейкьявик
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