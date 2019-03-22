В Украину циклон принесет дожди и снег: погода, карты

Фото: depositphotos.com

В Украину идет циклон с атмосферными фронтами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, 22 марта в большинстве областей Украины пройдут дожди, на юге - без осадков.

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"В пятницу порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15-20 м/c. Температура воздуха в течение дня + 10, + 14 градусов, на востоке + 5, + 9 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - дождь и сильный ветер. Максимальная температура воздуха + 12 градусов.

"23 марта снова похолодает, дожди прекратятся, однако на востоке с распространением до Запорожья и Крыма выпадет снег", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что 24 марта снова несколько потеплеет. "Из районов Польши-Беларуси подойдет другой атмосферный фронт с дождями. Ежедневно изменение погоды", - добавила Диденко.

20 марта в северном полушарии Земли было весеннее равноденствие: везде на планете, за исключением районов полюсов, день почти равен ночи - по 12 часов. Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе, пересекая небесный экватор.