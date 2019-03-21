День становится длиннее: пройдено весеннее равноденствие - схема

Вчера, 20 марта, в северном полушарии Земли было весеннее равноденствие: везде на планете, за исключением районов полюсов, день почти равен ночи - по 12 часов. Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе, пересекая небесный экватор, пишет пресс-служба NASA.

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом весны и осени.

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Кроме того, сегодня ночью была первая полная Луна этой астрономической весны, что довольно редкое совпадение: с 2000-го оно не наблюдалось.

Когда Луна, которая вращается на орбите вокруг Земли, достигает самой дальней от Солнца точки, мы видим полный месяц.

Нажмите, чтобы увеличить (схема - NASA):

Осеннее равноденствие происходит в северном полушарии 22 или 23 сентября. В южном полушарии, наоборот, мартовское равноденствие считается осенним, а сентябрьское - весенним.

Видео: MercatorInfogr