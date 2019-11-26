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В Украину циклон принесет потепление и мокрый снег: погода, карты

В Украину циклон принесет потепление и мокрый снег: погода, карты - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
26.11.2019, 08:30

По прогнозам Укргидрометцентра, с завтрашнего дня потеплеет на большинстве территории страны

Завтра, 27 ноября, ожидается изменение синоптической ситуации, в Украину придет циклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В Украине начнется потепление, а на юге, востоке и во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь, однако где-то возможно и мокрый снег", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, сегодня в большинстве областей ожидается 0, + 5 градусов, на севере от -2 - до +2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с, Запорожской областях и в Донецкой области порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 м/с.

Осадков во вторник в Украине не предвидится. В Киеве будет сухо и еще холодно, около нуля градусов.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода карта циклон
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