В Украину вернули исторический документ о Киевской митрополии

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Министерство культуры официально передало Национальной библиотеке им. Вернадского уникальный исторический документ, который был утрачен в годы Второй мировой войны - грамота Петра І о назначении Иоасафа (Кроковского) на Киевскую митрополию, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

По словам вице-президента Национальной академии наук Украины академика Сергея Пирожкова, грамота Петра I, как исторический документ начала 18-го века, является, в частности, свидетельством сложных отношений между Украиной и Российской империей.

"Документ свидетельствует свободолюбивый дух украинцев и стремление тогдашней власти ограничить их права. Сегодня этот исторический документ возвращается в свою первородную среду, возвращается домой", - сказал Пирожков.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил надежду на продолжение практики возвращения культурных ценностей, утраченных во время Второй Мировой войны.

Министр культуры Украины Евгений Нищук уточнил, что работа по возвращению документа велась более 2,5 лет. По его словам, есть еще много артефактов, которые хранятся за пределами Украины.

Фото: пресс-служба Минкульта

Документ был потерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия), передает Укринформ.

Исследователи отмечают: документ интересен тем, что в нем подчеркивается пребывание киевского митрополита под властью московского патриарха и запрет "отлучаться под благословение и советы вселенских патриархов".

По мнению историков, это подтверждает попытки Москвы предотвратить утверждение единой Украинской православной церкови "под послушанием святейшего апостольского трона константинопольского и доказывает, что планы возвращения Киевской митрополии под омофор Константинополя в среде киевского духовенства начала XVIII в. были достаточно распространенными.

Тот факт, что позже, во время публикации этой грамоты в XIX веке из текста "исчезла" именно та часть, где Петр напоминает митрополиту об обещании не обращаться к вселенским патриархам, свидетельствует о попытках замолчать тему переподчинении Киевской митрополии Москве, предполагают ученые.

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