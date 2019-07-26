В Украину возвращается жара: какой будет погода - карта

Погода (фото - depositphotos.com)

В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться, сегодня ожидается +23, + 27 градусов, на юге воздух прогреется до +28, +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В Киеве 26 июля ожидается + 24, + 26 градусов с постепенным повышением на выходных до +26, + 29градусов, местами в воскресенье до +30 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Вероятность дождя в столице незначительная, максимум где-то какие-то локальные на окраинах. Будет много солнца и много тепла", - уточнила синоптик.

По ее словам, в течение субботы-воскресенья на юге предполагается + 29, +33 градуса, в большинстве областей Украины +24 + 29 градусов.

"Дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке. Север, центр и юг будут принадлежать преимущественно сухой солнечной погоде", - отметила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.