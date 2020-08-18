В Украину возвращается жара. Синоптики предупреждают о шквалах - погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе местами возможны ливни и шквалы

В Украину возвращается жара, дожди ожидаются в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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"В западных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами даже возможны ливни и шквалы. Дожди обусловят немного более низкую температуру воздуха, на западе + 25 + 28 градусов", - отметила Диденко.

Температура воздуха в течение дня поднимется до + 27, + 32 градусов.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода, местами дожди - в Черниговской и Сумской областях.

Диденко уточнила, что Киев остается в зоне влияния антициклона - 18 августа будет сухо и жарко, около +30 градусов.

"В дальнейшем жаркая погода будет преобладать, дожди и низкая температура воздуха наиболее вероятны в западной части Украины", - сообщила синоптик.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Арина Толина

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