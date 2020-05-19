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В Украину за сутки вернулись 400 граждан из трех стран

В Украину за сутки вернулись 400 граждан из трех стран - Фото
Аэропорт Борисполь (Фото: kbp.aero)
19.05.2020, 12:35

В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира

За сутки аэропорт Борисполь принял три пассажирских специальных авиарейсов из Казахстана, Германии и Италии, пограничники оформили почти 400 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. "Лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - отметили в пресс-службе.

Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

  • 10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.

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Арина Толина
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