В Украину за сутки вернулись 400 граждан из трех стран

Аэропорт Борисполь (Фото: kbp.aero)

За сутки аэропорт Борисполь принял три пассажирских специальных авиарейсов из Казахстана, Германии и Италии, пограничники оформили почти 400 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. "Лиц с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - отметили в пресс-службе.

Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.

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