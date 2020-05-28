В Укргидрометцентре рассказали, отразится ли засуха на урожае

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В Украине засуха практически прекратилась, кроме юга, поэтому считать, что потерян весь урожай – "очень неправильно". Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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"Однако если говорить про нынешний год, то засуха, которая была в Украине, практически прекратилась, за исключением южных областей. Но в ближайшее время и там ситуация улучшится. То есть говорить о том, что Украина потеряла весь урожай – очень неправильно. Урожай будет меньше чем в прошлом году, но он будет близок к среднему за последние пять лет", - отметил Кульбида.

Он считает, что говорить сейчас о технических культурах, например, урожайности кукурузы, пока что рано.

"Ее никто на сегодня не может оценить. Это будет зависеть от погодных условий летнего периода. В критические периоды, когда растения нуждаются во влаге, осадки абсолютно необходимы. Можно сказать, что этот период в Украине пока что прошел. Какого-то ухудшения ситуации в течение ближайшего месяца не будет", - сказал Кульбида.

По его словам, Укргидрометцентр ожидает, что осадки будут в норме.

Украине аномальные изменения погоды связаны с нарушением атмосферных процессов. 28 мая Кульбида заявил , что в