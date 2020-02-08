В ящике от патронов. В Прикарпатье нашли архив УПА: фото

Архив УПА (Фото: galka.if.ua)

В фонды Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. С. Бандеры поступили документы из архива Украинской повстанческой армии 1950-х годов. Архив нашли на территории Олешанской громады Тлумацкого района. Об этом сообщает Галичина.

Председатель Олешанской ОТГ Богдан Двояк рассказал, что ящик с документами обнаружили в декабре прошлого года рабочие во время проведения работ по укреплению берега.

По его словам, документы были мокрые, их отнесли в сельсовет и высушили, а потом позвонили в музей.

Директор музея Ярослав Коретчук рассказал, что документы лежали в ящике из-под патронов к немецкому пулемету МG. Большинство из них – пропагандистские материалы, которые были завернуты в газету Радянська Україна от 15 февраля 1950 года.

"Следующий шаг – это поиск меценатов, чтобы провести реставрационные работы", - сказал Коретчук.

По его словам, среди документов есть инструкции о том, как вести пропаганду, как конспирироваться. Также представлены материалы публицистического характера.

В планах музея, перенабрать эти документы и издать их отдельным сборником.

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