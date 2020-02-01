Весеннее тепло и дожди: погода на выходные - карта

Фото: pixabay.com

Февраль начнется в Украине с теплой погоды и дождя. В западных областях температура в субботу достигнет +10 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Мокрый снег и дожди пройдут почти по всей территории страны. Холоднее всего будет на востоке и в центральных областях, в Киеве в субботу ожидается до +5 градусов тепла.

Фото: Гидрометцентр

На юге температура может подняться до 7-9 градусов, в Ивано-Франковске и Черновцах - до +10.

Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с.

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве воздух прогреется до 6-8 градусов тепла, в Одессе ожидается до 12-14 градусов. По всей Украине пройдут дожди.

Фото: Гидрометцентр