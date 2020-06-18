Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Винницкий митрополит ПЦУ Симеон заболел коронавирусом

Винницкий митрополит ПЦУ Симеон заболел коронавирусом - Фото
Митрополит Симеон (фото - пресс-служба Винницкой епархии)
18.06.2020, 18:08

Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей в Виннице

У митрополита Винницкого и Барского Православной церкви Украины Симеона во время лечения хронического заболевания обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте епархии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей в Виннице. Лица, которые контактировали с ним, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали анализы на коронавирус. В помещениях храма провели дезинфекцию.

"Учитывая то, что в Украине в целом и в Винницкой области в частности в последние дни наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом, призываем людей быть осторожными и соблюдать карантин, который имеет целью защитить ваше здоровье и жизнь", - сказано в сообщении.

  • Ранее Симеон был митрополитом УПЦ Московского патриархата. 17 декабря 2018 года он объявил о переходе в ПЦУ.
  • По словам главного санврача Виктора Ляшко, возраст и хронические заболевания – основные факторы, повышающие риск смерти от коронавируса.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
карантин Симеон пцу коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 