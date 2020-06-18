Винницкий митрополит ПЦУ Симеон заболел коронавирусом

У митрополита Винницкого и Барского Православной церкви Украины Симеона во время лечения хронического заболевания обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте епархии.
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Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей в Виннице. Лица, которые контактировали с ним, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали анализы на коронавирус. В помещениях храма провели дезинфекцию.
"Учитывая то, что в Украине в целом и в Винницкой области в частности в последние дни наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом, призываем людей быть осторожными и соблюдать карантин, который имеет целью защитить ваше здоровье и жизнь", - сказано в сообщении.