Винницкий митрополит ПЦУ Симеон заболел коронавирусом

Митрополит Симеон (фото - пресс-служба Винницкой епархии)

У митрополита Винницкого и Барского Православной церкви Украины Симеона во время лечения хронического заболевания обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте епархии.

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Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей в Виннице. Лица, которые контактировали с ним, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали анализы на коронавирус. В помещениях храма провели дезинфекцию.

"Учитывая то, что в Украине в целом и в Винницкой области в частности в последние дни наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом, призываем людей быть осторожными и соблюдать карантин, который имеет целью защитить ваше здоровье и жизнь", - сказано в сообщении.

Ранее Симеон был митрополитом УПЦ Московского патриархата. 17 декабря 2018 года он объявил о переходе в ПЦУ.

По словам главного санврача Виктора Ляшко , возраст и хронические заболевания – основные факторы, повышающие риск смерти от коронавируса.