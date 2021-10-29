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Вирус полиомиелита обнаружили также в Закарпатской области

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 19:59
Вирус полиомиелита обнаружили также в Закарпатской области - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)

Министерство здравоохранения в результате расследования случая в Ровенской области, когда вследствие полиомиелита парализовало 1,5-летнего ребенка, зафиксировало вирус этого заболевания на Закарпатье. Об этом сообщил государственный санврач Игорь Кузин.

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Образцы вируса направили в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки. От результатов этого исследования будет зависеть, как будут реагировать власти Украины, сказал Кузин.

"Но пока мы ждем результатов, под угрозой все невакцинированные дети до 5 лет", – сказал главсанврач.

В Ровенской области сейчас проверяют, допускают ли невакцинированных детей в учреждения дошкольного образования.

По словам Кузина, в объединенной территориальной громаде, где обнаружили полиомиелит, с 11 октября удалось вакцинировать против этой болезни только 86 из 243 детей, нуждавшихся в прививке. 109 детей имели временные противопоказания, а родители 48 детей отказались от вакцинации.

В целом в Украине, по состоянию на 1 октября, уровень охвата тремя дозами вакцины детей до года составляет лишь 59,7%, тогда как должно быть 95%.

27 октября руководителям всех облгосадминистраций поручили организовать вакцинацию от полиомиелита непривитых детей до 5 лет.

СПРАВКА. Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу и воду. В большинстве случаях болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление. Болезнь несет существенные угрозы для непривитого человека и может привести к смерти.

  • В Ровенской области родители сознательно отказались от вакцинации ребенка против полиомиелита по религиозным убеждениям. У 1,5-летнего ребенка диагностировали острый дряблый паралич.
Вадим Ребрина
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вакцинация Игорь Кузин полиомиелит
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