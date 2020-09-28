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Владимир Зеленский заработал 7650 грн на наклейках "Большая стройка". Но он не президент

28.09.2020, 12:04
Владимир Зеленский заработал 7650 грн на наклейках
Президент Владимир Зеленский (фото – сайт главы государства)

500 наклеек формата А5 стоили заказчику по 10 гривень каждая, а одна наклейка 2000х3000 мм – 2650 грн. Поставщик – Владимир Александрович Зеленский

ФОП Владимир Александрович Зеленский летом получил от управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Харьковской области около 8000 грн за наклейки "Большая стройка". Об этом со ссылкой на запись в система ProZorro сообщил ресурс Наші гроші.

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Соглашение местных властей с ФОП на сумму 7650 грн на изготовление наклеек заключено без тендера еще 6 июля.

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Название частного предприятия, которое занимается поставками канцтоваров, идентично имени, фамилии и отчеству президента Владимира Зеленского.

  • В ноябре 2019-го Кабмин решил привлечь кредит ЕИБ на 450 млн евро на развитие трансъевропейской транспортной сети. По данным Укравтодора, на 2020-й по программе Большая стройка" запланировано строительство и ремонт 4000 км дорог международного и национального значения.
  • В июне 2020-го Банковая разослала в ОГА рекомендации по пиару "Большой стройки": смотрите документ.
  • В июле Кабмин выделил на Большую стройку дополнительно 35 млрд грн из "ковидного" фонда.

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Евгений Пилипенко
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