Влияние циклона. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта
02.11.2020, 08:35
Фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, ощутимое похолодание ориентировочно ожидается через неделю
2 ноября циклон сместится к востоку, дожди ожидаются на Левобережье Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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В течение дня в Украине прогнозируется + 8, + 12 градусов, на юге + 9, + 14 градусов.
В Киеве температура воздуха ожидается +8, +10 градусов.
"На неделе осадков будет немного, ощутимое похолодание ориентировочно – только через неделю", – уточнила Диденко.
- 23 октября сообщалось, что В ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.
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