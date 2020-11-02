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Влияние циклона. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

02.11.2020, 08:35
Влияние циклона. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, ощутимое похолодание ориентировочно ожидается через неделю

2 ноября циклон сместится к востоку, дожди ожидаются на Левобережье Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В течение дня в Украине прогнозируется + 8, + 12 градусов, на юге + 9, + 14 градусов.

Карта погоды на 2 ноября

В Киеве температура воздуха ожидается  +8,  +10 градусов.

"На неделе осадков будет немного, ощутимое похолодание ориентировочно – только через неделю", – уточнила Диденко.

  • 23 октября сообщалось, что В ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса. 
Арина Толина
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