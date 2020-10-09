Вне политики. Украинцы смогут в прямом эфире задать вопросы Далай-ламе

Зарегистрироваться, чтобы поговорить с духовным лидером Тибета о чем-то важном, можно уже сейчас

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV пообщается с жителями Украины в режиме онлайн. Диалог состоится в прямом эфире 20 октября с 06:30 до 07:30 по киевскому времени, зарегистрироваться для участия в нем можно будет по ссылке.

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Духовный лидер планирует поговорить с украинцами о воспитании сердца, а также ответить на их вопросы. Посмотреть онлайн-трансляцию смогут все желающие – она одновременно будет вестись на тибетском, английском, китайском и других языках.

"Я, прежде всего, человек, а уже потом тибетец или буддист, поэтому это будет диалог не с религиозным лидером, а с лидером мыслей, идей, проводником мира в мире", – отметил Далай-лама.

Как подчеркивают организаторы, эта встреча планировалась очень давно и она не связана ни с одними политическими силами или избирательным процессом.

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Дарья Мостовая

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