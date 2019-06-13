Во Львове из-за перекрытия улиц хотят запретить крестные ходы

Крестный ход УПЦ МП (фото - LIGA.net)

Житель Львова зарегистрировал электронную петицию, в которой просит запретить проведение в городе религиозных процессий, которые требуют перекрытия улиц или ограничения движения транспорта.

31-летний Сергей Литневский опубликовал петицию сегодня, 13 июня. Документ уже собрал 156 подписей из 500 необходимых.

Если в течение 60 дней петицию подпишут 500 человек, горсовет должен будет дать на нее официальный ответ и рассмотреть вопрос на сессии.

Автор петиции обращает внимание, что во Львове в последнее время стало больше проводиться молитвенных шествий, которые требуют перекрытия улиц. По его словам, за последние полтора месяца во Львове провели пять таких шествий.

"Учитывая проблематику общественного и частного транспорта в городе, проведение подобных мероприятий, связанных с перекрытием движения — это ограничение жителей города в свободе передвижения по городу и создание искусственных препятствий для движения транспорта, который и так страдает от других проблем", — говорится в тексте петиции.

Кроме того автор обращает внимание на то, что, согласно Конституции, каждый украинец имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания, однако представители некоторых конфессий считают, что они могут создавать неудобства для других жителей города.