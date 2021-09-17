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Военные массово жалуются на задержки боевых выплат и денег на оздоровление – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 17:16
Военные массово жалуются на задержки боевых выплат и денег на оздоровление – омбудсмен - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Военные Вооруженных сил массово жалуются уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой на задержки боевых выплат и денег на оздоровление. Об этом сообщает Офис омбудсмена.

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Как отмечается, Денисовой поступают многочисленные обращения военнослужащих ВСУ и членов их семей о нарушении конституционных прав, в связи с задолженностью выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.

По информации Офиса омбудсмена, на текущий момент задолженность Министерства обороны обязательных выплат военнослужащим составляет 1 465 800 000 грн. Из них 1 млрд 271 млн грн – это долг по выплате денежной помощи на оздоровление.

Также, как пишут у Денисовой, приостановлено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Омбудсмен направила запрос первому вице-премьер-министру экономики Алексею Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), о необходимости рассмотрения этой проблемы на ближайшем заседании группы.

Как отмечается, ситуация с соблюдением прав военнослужащих ВСУ и членов их семей находится на личном контроле омбудсмена.

  • 18 августа СБУ заявила о разоблачении в Одесской области чиновника, бравшего взятки с военных, которых отправили в зону ООС, за начисление им надбавок к зарплате.

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Наталия Медведева
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Людмила Денисова выплаты минобороны армия
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