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Вопреки прогнозу синоптиков: май был холоднее климатической нормы

01.06.2021, 14:23
Вопреки прогнозу синоптиков: май был холоднее климатической нормы - Фото
Весна (фото - unsplash.com)

Среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве была на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

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По данным наблюдений, майская среднемесячная температура в Киеве составила +14,4 градусов, что ниже климатической нормы на 1,4 градуса.

Холоднее всего в Киеве было 9 мая, под утро температура опустилась до +3,4 градуса, теплее всего – 16 мая, когда после полудня температура поднялась до +25,1 градуса.

За прошедший месяц в месте расположения метеостанции на проспекте Науки, 37, выпало 74 мм осадков, или 114% от климатической нормы.

Денис Юдин
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климатическая норма погода май среднемесячная температура
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