Возле Офиса президента открыли детскую площадку по мотивам работ Марии Примаченко: фото

В Киеве, возле здания Офиса президента, для посетителей открылось игровое арт-пространство, объекты которого созданы по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Там отметили, что арт-площадка ориентирована как на детей, так и на взрослых и доступна для людей с ограниченными возможностями. Ее создал Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в сотрудничестве с благотворительным фондом "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" при поддержке Офиса президента.

Авторы говорят, что таким образом хотят популяризировать известную в мире украинскую художницу.

Работы Примаченко были выбраны потому, что они лучше всего "иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит", пояснили в ОП.

Над фигурами работала группа художников. Фигуры – это не только арт-объекты, все они имеют определенное функциональное назначение для развлечения детей (горка, качели, карусель и т.д.).

Арт-площадка будет работать в течение осени. Государственные средства на обустройство локации не использовались, отметили в ОП. Проект реализован за спонсорские деньги.

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Вадим Ребрина

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