Возвращается фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме

Полиция с 16 мая включит камеры автоматической фиксации, которые были выключены с начала войны. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Камеры заработают на автодорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов, а также Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей.

Всего заработают 128 камер.

4 мая в ДТП на дороге Киев-Чоп в селе Сытное (Ровенская область) погибли 26 человек.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.