UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Впервые в Украине. Во Львове провели операцию по трансплантации сердца 13-летнему ребенку

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 23:48
Впервые в Украине. Во Львове провели операцию по трансплантации сердца 13-летнему ребенку - Фото
Скриншот видео Facebook Бориса Тодурова

Сегодня, 21 сентября, во Львове впервые в Украине врачи провели операцию по трансплантации сердца 13-летнему ребенку. Об этом сообщил в Facebook директор Института сердца Борис Тодуров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, сегодня во Львовской больнице скорой помощи одновременно прошли операции по трансплантации сердца, легких, печени, двух почек, роговицы глаза.

Работала совместная команда киевских, львовски и польских специалистов.

В видео, опубликованном Тодоровым, говорится, что мальчик, которому пересадили сердце донора, перенес миокардит и его собственное сердце "как у 70-летнего".

В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку такого возраста.

"Время пережатия было 100 минут. Мы уложились в очень короткий период, очень быстро все хорошо сделали. Так что будем надеяться, что все хорошо закончится", – сказал врач.

Впервые в Украине. Во Львове провели операцию по трансплантации сердца 13-летнему ребенку
  • 13 августа в Ивано-Франковске провели первую в области семейную трансплантацию – 25-летний мужчина, который четыре года находился на программном гемодиализе, получил почку родного отца пациента.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
трансплантация борис тодуров дети
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 