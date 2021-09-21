Впервые в Украине. Во Львове провели операцию по трансплантации сердца 13-летнему ребенку

Сегодня, 21 сентября, во Львове впервые в Украине врачи провели операцию по трансплантации сердца 13-летнему ребенку. Об этом сообщил в Facebook директор Института сердца Борис Тодуров.

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По его словам, сегодня во Львовской больнице скорой помощи одновременно прошли операции по трансплантации сердца, легких, печени, двух почек, роговицы глаза.

Работала совместная команда киевских, львовски и польских специалистов.

В видео, опубликованном Тодоровым, говорится, что мальчик, которому пересадили сердце донора, перенес миокардит и его собственное сердце "как у 70-летнего".

В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку такого возраста.

"Время пережатия было 100 минут. Мы уложились в очень короткий период, очень быстро все хорошо сделали. Так что будем надеяться, что все хорошо закончится", – сказал врач.

13 августа в Ивано-Франковске провели первую в области семейную трансплантацию – 25-летний мужчина, который четыре года находился на программном гемодиализе, получил почку родного отца пациента.

Наталия Медведева

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