Врачи не могут ограничивать доступ в реанимацию родным пациентов

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине посетители любого возраста имеют право свободно находиться рядом с пациентами в больничных отделениях интенсивной терапии 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она назвала закрытые реанимации "пережитком советского союза", с которым до сих пор сталкиваются близкие пациентов в больницах. При том, что уже три года как свободный доступ к реанимациям разрешен приказом Минздрава №592.

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По данным национального исследования, открытыми отделения интенсивной терапии являются только в одном из пяти случаев. Только 21% посетителей имели беспрепятственный доступ к реанимации в круглосуточном режиме.

В некоторых больницах пускают лишь на короткий промежуток времени, в некоторых - только в установленные часы, а где-то еще и берут за это взятку (таких случаев, по данным Супрун, 4%).

Глава Минздрава отмечает, что в развитых странах пребывание близких пациентов в отделениях интенсивной терапии - обычная практика. Необходимо только соблюдать ряд правил (ознакомиться с ними можно в Facebook Супрун).

Ранее Супрун призвала воздержаться от вызова скорой для того, чтобы, например, сбить температуру или давление.