"Скорая – не такси". Супрун пояснила о непрофильных вызовах

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Непрофильные вызовы – это проблема, которая может стоить жизни; этим термином обозначают вызов скорой помощи для людей, которые в ней не нуждаются, пояснила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отмечает, что иногда скорые выполняет "роль такси, соседей или семейных врачей – в целом, кого угодно, только не свое настоящее предназначение".

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Как пишет Супрун, по телефону диспетчера уверяют, что у пациента состояние на грани жизни и смерти – потеря сознания, судороги, боль в области сердца, кровотечение. Однако, когда приезжает скорая, оказывается, что пациент не нуждался в экстренной помощи: ему нужно сбить давление или температуру, отвезти в больницу.

"Вообще абсурд, когда за экстренной помощью обращаются, чтобы выключить газ в квартире – а бывает и такое", - отмечает Супрун.

По данным Минздрава, на сегодняшний день около 70% вызовов скорой – непрофильные и не оканчиваются госпитализацией пациента.

"Это проблема всех нас, поскольку, пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что по сути является консультацией, которая предоставляется семейным врачом) кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи", - подчеркивает и.о. министра.

8 апреля Супрун разрушила мифы о том, что здоровое питание - это дорого.