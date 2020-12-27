Вслед за количеством проведенных тестов. Кривая суточной заболеваемости COVID-19 снижается

За прошедшие сутки в Украине выявили 6113 заболевших коронавирусом (сутками ранее – 7709), выздоровел 6621 больной COVID-19 (5145). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

За сутки умерли 72 пациентв (днем ранее – 121). Госпитализированы 1674 человека (2888).

Было сделано 24 978 тестов (31 482). Основным методом ПЦР проведено 19 543 тестирования (24 621). Методом ИФА, который выявляет и переболевших, 5435 тестирований (6861).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 025 989 заболевших, 658 538 выздоровевших и 17 774 умерших.

22 декабря посол Украины при ЕС Николай Точицкий, что справка о вакцинации от коронавируса может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из "третьих стран", в том числе и Украины.

23 декабря в НАН Украины заявили, что существующие антикоронавирусные вакцины должны сработать и против "британского штамма" COVID-19.

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Дарья Мостовая

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