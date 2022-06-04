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Вторжение, Арестович, призрак Киева. Википедия назвала самые популярные статьи в Украине

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 09:26
Вторжение, Арестович, призрак Киева. Википедия назвала самые популярные статьи в Украине - Фото
Алексей Арестович (фото - ОП)

С начала полномасштабной войны с РФ самыми популярными статьями украиноязычной Википедии стали материалы о полномасштабном вторжении РФ, советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче и сборном образе столичных пилотов, призраке Киева. Об этом сообщает Wikimedia.

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В исследовании учитывались данные с 24 февраля по 24 мая. Чаще всего украинцы в эти три месяца читали статьи, связанные с войной. В топ-10 наиболее читаемых вошли:

Российское вторжение в Украину (2022) – 2,46 млн;

Арестович Алексей Николаевич – 1,84 млн;

Призрак Киева – 655 780;

Бандера Степан Андреевич – 637 218;

Украина – 570 585;

Искандер (ОТРК) – 501 665;

Жириновский В. В. – 488 433;

Рашизм – 467 738;

YouTube – 465 492;

Точка (Т. Р. К.) – 430 222.

Полный список топ-100 посещаемых статей в украинской Википедии смотрите на инфографиках (нажмите, чтобы увеличить).

Вторжение, Арестович, призрак Киева. Википедия назвала самые популярные статьи в Украине

Вторжение, Арестович, призрак Киева. Википедия назвала самые популярные статьи в Украине

Читайте также: "Призрак Киева – сборный образ пилотов". Воздушные силы ВСУ опровергли статью The Times

Марк Сировой
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Степан Бандера вторжение википедия Wikipedia Алексей Арестович призрак киева
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