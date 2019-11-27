Выходные в декабре. Сколько дней будут отдыхать украинцы

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В декабре 2019 года украинцы будут отдыхать десять дней, включая праздники. 25 декабря - Рождество по григорианскому календарю, этот день традиционно выходной в Украине.

На Новый год будет четыре дня выходных дня подряд: 29, 30, 31 декабря и 1 января 2020 года.

Поэтому вместо 30 и 31 декабря украинцы будут отрабатывать две субботы подряд - 21 и 28 декабря.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.