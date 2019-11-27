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Выходные в декабре. Сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в декабре. Сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: depositphotos.com
27.11.2019, 07:57

На Новый год украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

В декабре 2019 года украинцы будут отдыхать десять дней, включая праздники.  25 декабря - Рождество по григорианскому календарю, этот день традиционно выходной в Украине.

На Новый год будет четыре дня выходных дня подряд: 29, 30, 31 декабря и 1 января 2020 года.

Поэтому вместо 30 и 31 декабря украинцы будут отрабатывать две субботы подряд - 21 и 28 декабря.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.

  • 24 ноября предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят.

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выходные календарь новый год рождество праздники декабрь 2019 года
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