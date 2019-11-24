Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Епифаний не против отмечать Рождество 25 декабря

Епифаний не против отмечать Рождество 25 декабря - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (фото - president.gov.ua)
24.11.2019, 15:01

В ПЦУ допускают перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря

Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, сообщает религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в церкви", - отметил глава ПЦУ.

По его словам, если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это и хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.

  • 17 февраля Епифаний заявлял, что перенос церковных праздников можно будет осуществить, когда "увидят, что общество готово к этим изменениям, но это пока что это не актуально"
Напишите нам
митрополит епифаний
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 