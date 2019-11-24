Епифаний не против отмечать Рождество 25 декабря

Глава ПЦУ Епифаний (фото - president.gov.ua)

Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, сообщает религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в церкви", - отметил глава ПЦУ.

По его словам, если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это и хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.