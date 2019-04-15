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15.04.2019, 07:58

Выходные в мае: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в мае: сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: LIGA.net

Всего в мае 2019 года будет 10 выходных дней

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В мае 2019 года украинцы будут дополнительно отдыхать 1 и 9 мая, а с учетом выходных – десять дней.

Кабмин своим распоряжением рекомендовал перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Выходным днем будет 1 мая - День труда.

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В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 27 апреля по 1 мая.

В мае будет выходным днем четверг, 9 мая, - день победы над нацизмом во второй мировой войне.

Таким образом, всего в мае украинцы будут отдыхать 10 дней (1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26).

10 января 2019 года сообщалось, что Кабмин утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными.

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Теги: украинцы, выходные, май
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