Выходные весной-2019: сколько дней будут отдыхать украинцы

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Согласно статье 73 Кодекса законов о труде весной 2019 года у украинцев будет четыре дополнительных выходных дня.

Международный женский день 8 марта – это пятница, поэтому выходными станут три дня подряд - с 8 до 10 марта.

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Пасха в этом году выпадает на воскресенье 28 апреля, поэтому выходной переносится на понедельник 29 апреля.

Кабмин своим распоряжением рекомендовал перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Выходным днем будет 1 мая - День труда.

В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 28 апреля по 1 мая.

В мае будет выходным днем четверг, 9 мая, - день победы над нацизмом во второй мировой войне.

10 января 2019 года сообщалось, что Кабмин утвердил решение о переносе рабочих дней в 2019 году в связи с государственными праздниками и выходными.