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10.05.2019, 17:54

Вымерший 136 тысяч лет назад вид птиц "воскрес"

Вымерший 136 тысяч лет назад вид птиц "воскрес" - Фото
Фото: скриншот из видеозаписи

Кювьеров пастушок вымер более сотни тысяч лет назад, но ученые снова его обнаружили

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Один из видов наземных птиц — кювьеров пастушок — снова был обнаружен учеными после того, как вымер 136 тысяч лет назад. Вид "воскрес" благодаря явлению итеративной эволюции, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society.

Итеративная эволюция — это частный случай параллельной эволюции, который заключается в развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Ученых удивил случай "возрождения" вымершей 136 тысяч лет назад птицы, потому что это явление крайне редко.

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Это первый случай, когда итеративная эволюция была замечена для этого рода и один из самых значительных примеров в истории птиц.

Ранее на территории Галапагосских островов ученые случайно нашли гигантскую черепаху вида Chelonoidis Phantasticus, который на протяжении ста лет считался вымершим.

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Теги: птица, вымерший вид
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