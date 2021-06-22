Взрыв в пятиэтажке под Киевом был попыткой скрыть убийство. Подозреваемого задержали – МВД

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Белогородке под Киевом стала попытка скрыть убийство одного из жителей – его зарезали ножом. Об этом в эфире Украина 24 сказал замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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"На человека, который подозревается в убийстве, суд будет возлагать всю ответственность за взрыв. Человек был убит ножом, было вырезано сердце. Эксперты скажут, не было ли совершено это преступление под влиянием наркотических или алкогольных веществ", – отметил Геращенко.

Подозреваемый оказался мужчиной 1978-го года рождения – он задержан. Геращенко говорит, что ему грозит пожизненное заключение.

По словам замглавы МВД, если у подозреваемого есть имущество, позволяющее покрыть компенсацию для пострадавших от пожара жителей дома, то оно может быть продано.

21 июня в Белогородке под Киевом произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме, один человек погиб.

Станислав Стороженко

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