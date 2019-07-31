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#ЯНеБоюсь. Супрун дала советы жертвам сексуальных домогательств

#ЯНеБоюсь. Супрун дала советы жертвам сексуальных домогательств - Фото
Фото: pixabay.com
31.07.2019, 17:40

И.о. министра дала советы, что делать при сексуальных домогательствах и рассказала, что входит в понятие "харрасмент"

13% украинцев лично знают кого-то, кто стал жертвой сексуальных домогательств, а почти половина жертв – не обращаются за помощью или не пытаются привлечь нарушителя к ответственности. Такую статистику Национального демократического института озвучила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, напомнив о флешмобе #янебоюсьсказать в украинском сегменте соцсетей, и дав несколько советов тем, кто стал жертвой домогательств.

"Риторика "сами виноваты" становится менее популярной в нашем обществе. Ведь нельзя оправдать харрасмент или изнасилование "неправильным" внешним видом жертвы", - пишет Супрун. Она отмечает, что термин "харрасмент" включает не только сексуальные домогательства, но и психологическое давление – нежелательные предложения, намеки, жесты, взгляды, слова, сообщения или шутки.

Для начала, советует Супрун, нужно попробовать объяснить человеку, который совершает домогательства, что такое поведение неприятно. Стоит также поговорить об этом с коллегами, руководством, родными и друзьями, чтобы получить поддержку.

"Под публичным давлением и осуждением коллег обидчик может прекратить подобное поведение или даже добровольно уволиться", - отмечает и.о. министра.

А если такой возможности нет, добавляет она, или же нет доверия к сотрудникам, а нежелательные действия становятся все агрессивнее – нужно обратиться в полицию или за социально-психологической помощью (Супрун опубликовала ссылку на сайт такой организации - http://rozirvykolo.org).

Она отмечает также важность организации корпоративной культуры нулевой толерантности к домогательствам и доверия внутри коллектива.

30 июля сообщалось, что в сети появился сайт, на котором собраны все советы Супрун.

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ульяна супрун сексуальные домогательства харрасмент
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