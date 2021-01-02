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Январь этого года в Украине будет значительно теплее, чем обычно

02.01.2021, 19:48
Январь этого года в Украине будет значительно теплее, чем обычно - Фото
Фото: pexels.com

Среднемесячная температура в январе составит 0-4 градусов мороза. На юге даже выше – 1-3 тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средней температуры в январе за предыдущие годы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Обычно средняя месячная температура в январе составляет 1-6° мороза.

Средний абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 23-37° мороза, абсолютный максимум – 7-14° С тепла.

В Киеве 30 декабря синоптики зафиксировали два новых температурные рекорды. Впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3° С, что на 0,7° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма была превышена на 7,3° С, что соответствует погоде конца октября.

Вадим Ребрина
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