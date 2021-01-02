Январь этого года в Украине будет значительно теплее, чем обычно

Среднемесячная температура в январе составит 0-4 градусов мороза. На юге даже выше – 1-3 тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средней температуры в январе за предыдущие годы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обычно средняя месячная температура в январе составляет 1-6° мороза.

Средний абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 23-37° мороза, абсолютный максимум – 7-14° С тепла.

В Киеве 30 декабря синоптики зафиксировали два новых температурные рекорды. Впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3° С, что на 0,7° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма была превышена на 7,3° С, что соответствует погоде конца октября.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.