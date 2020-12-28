Янык, Зеленский и Золушка. В Минюсте перечислили редкие имена, которыми называли в 2020-ом
28.12.2020, 10:41
Иллюстративное фото: unsplash.com
Самыми редкими именами этого года среди мужчин стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
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Среди новорожденных девочек наиболее неординарными именами в этом году признаны Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель и Нева.
Отмечается, что чаще всего мальчиков называли Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил и Дмитрий, а девочек – Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия и Виктория.
- В июне этого года предприниматель и инвестор Илон Маск назвал своего сына крайне необычным именем, звучит оно примерно так: "Икс Эш Эй Твелв Маск".
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