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Янык, Зеленский и Золушка. В Минюсте перечислили редкие имена, которыми называли в 2020-ом

28.12.2020, 10:41
Янык, Зеленский и Золушка. В Минюсте перечислили редкие имена, которыми называли в 2020-ом - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Самыми редкими именами этого года среди мужчин стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. 

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Среди новорожденных девочек наиболее неординарными именами в этом году признаны Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель и Нева.

Отмечается, что чаще всего мальчиков называли Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил и Дмитрий, а девочек – Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия и Виктория. 

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Станислав Стороженко
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