За драку с полицией к ответственности привлечен 61 противник ЛГБТ, 12 из них – подростки

Одесские полицейские привлекают к ответственности 61 человека из числа противников проведения в Одессе Марша равенства. По версии правоохранителей, они напали на полицию после окончания акции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции напомнили, что вчера вечером по завершению шествия в защиту прав ЛГБТ-людей в центре Одессы группа недовольных акцией молодых людей напала на правоохранителей, применив слезоточивый газ.

Почти 30 полицейских и нацгвардейцев получили телесные повреждения.

Открыто уголовное дело трем по статьям УК: об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа, о массовых беспорядках и о хулиганстве.

61 человек был доставлен в отделение полиции. Задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены админпротоколы о мелком хулиганстве. Также к админответственности привлечены родители подростков.

Вчера в Одессе после завершения Марша равенства, посвященного правам ЛГБТ-людей, произошли столкновения активистов праворадикальной организации Традиция и порядок с полицейскими. Сообщалось о задержании 51 человека. Среди задержанных был лидер организации Богдан Ходаковский. По версии ТиП, столкновения якобы спровоцировала сама полиция.

Вадим Ребрина

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