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В Одессе произошли стычки между противниками ЛГБТ и полицией: 51 человек задержан – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 22:33
В Одессе произошли стычки между противниками ЛГБТ и полицией: 51 человек задержан – видео - Фото
Задержание активистов Традиции и порядка (Фото - Радио Свобода)

В Одессе после ЛГБТ-прайда в результате столкновений между противниками акции с полицией пострадали 29 правоохранителей, задержали 51 человека. Об этом во время брифинга сообщил глава одесской полиции Николай Семенишин, видео опубликовала Думская.

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По словам начальника Нацполиции в Одесской области, 16 полицейских и 13 служащих Нацгвардии получили ожоги глаз от слезоточивого газа. Полиция открыла дело по статьям об угрозе и сопротивлении полиции, массовых беспорядках и хулиганстве.

"Группа молодых людей начала беспричинно нападать на полицейских. Понятно, что работники применили средства и остановили правонарушения", – сказал Семенишин.

Как передает Радио Свобода, столкновения произошли между полицией и активистами организации Традиция и порядок. Во время ЛГБТ-акции правоохранители отделили участников от оппонентов из Традиции и порядка – столкновений между ними не произошло. Однако после окончания акции активисты Традиции и порядка применили слезоточивый газ против полиции.

Одному из задержанных стало плохо, ему вызвали скорую.

По данным журналистов, для безопасности участников акции привлекли 1000 правоохранителей, в том числе спецподразделения. Активистов Традиции и порядка было около 200-300 человек, а в самой ЛГБ-акции участвовали около 100 человек.

  • 5 июля 2021-го в Тбилиси праворадикалы сорвали ЛГБТ-марш, в результате чего пострадали больше 50 журналистов. 11 июля избитый противниками ЛГБТ-марша оператор телекомпании Пирвели Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. 
  • 30 июля в Киеве возле Офиса президента произошли столкновения полиции и противников ЛГБТ-прайда, на 12 человек составили админпротоколы.

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Оксана Житнюк
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