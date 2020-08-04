Закрытие школ из-за COVID-19. Вирус может подорвать десятилетия прогресса - ООН

Пандемия коронавируса привела к крупнейшему нарушению образования в истории, отметили в организации

Студенты и школьники в 160 странах мира не смогли в полной мере получать образование из-за COVID-19 и теперь мир стоит перед катастрофой поколений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет Associated Press.

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По его словам, проблемы с получением образования из-за вынужденного закрытия учебных заведений возникли примерно у 1 млрд учащихся.

"Теперь мы стоим перед катастрофой поколений, которая может растратить бесчисленный человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усилить укоренившееся неравенство", — сказал генеральный секретарь ООН.

Он отметил, что как только распространение COVID-19 будет под контролем, возвращение учащихся за парты при соблюдении необходимых мер безопасности "должно стать главным приоритетом". Однако, по его словам, консультации с родителями, опекунами и учителями являются основополагающими для принятия решений.

29 июля Киев разработал несколько сценариев учебы в школах осенью.

Наталия Софиенко

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