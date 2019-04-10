Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 10:04

Запреты боевиков: что происходит в больницах Донецка

Запреты боевиков: что происходит в больницах Донецка - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители в оккупации рассказали о ситуации в больницах захваченного гибридной армией РФ города

Реклама
Реклама

Боевики запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"8 апреля, когда наблюдатели уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения, медработники больницы в Донецке отказались предоставлять им информацию или разрешить пообщаться с пациентом, сославшись на необходимость получения разрешения от лиц, осуществляющих фактический контроль", - отметили в пресс-службе.

Реклама

По информации источников LIGA.net, врачам запретили до конца выборов президента Украины покидать город.

"Выезжать пока нельзя (на подконтрольную Украине территорию, - ред.), сказали оставаться им на своих местах", - уточнил собеседник на правах анонимности.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

9 апреля 2019 года сообщалось, что на блокпосту боевиков во временно оккупированной Еленовке Донецкой области местные жители ждали три дня, чтобы пересечь линию разграничения.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, запреты, обсе, Донецк, больницы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 