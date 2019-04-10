Запреты боевиков: что происходит в больницах Донецка

Фото: LIGA.net

Боевики запретили врачам и медсестрам предоставлять информацию наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"8 апреля, когда наблюдатели уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения, медработники больницы в Донецке отказались предоставлять им информацию или разрешить пообщаться с пациентом, сославшись на необходимость получения разрешения от лиц, осуществляющих фактический контроль", - отметили в пресс-службе.

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По информации источников LIGA.net, врачам запретили до конца выборов президента Украины покидать город.

"Выезжать пока нельзя (на подконтрольную Украине территорию, - ред.), сказали оставаться им на своих местах", - уточнил собеседник на правах анонимности.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

9 апреля 2019 года сообщалось, что на блокпосту боевиков во временно оккупированной Еленовке Донецкой области местные жители ждали три дня, чтобы пересечь линию разграничения.