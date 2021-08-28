Завтра на западе Украины обещают сильные дожди, на востоке и юге жара: карта погоды

Завтра на западе Украины ожидаются сильные дожди, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, сильные дожди начнутся в ночь на воскресенье и пройдут днем 29 августа на западе Украины, в Житомирской и Винницкой областях.

В западных областях завтра +17..+21, в центральных от +20..+22 в Житомирской до +29..+31 в Кировоградской, в Киеве +25..+27. На юге и востоке +29..+33, в Одесской области +27..+29, в Крыму и Луганской области до +34.

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Денис Юдин

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