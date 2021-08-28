UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Завтра на западе Украины обещают сильные дожди, на востоке и юге жара: карта погоды

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 15:00
Завтра на западе Украины обещают сильные дожди, на востоке и юге жара: карта погоды - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Завтра на западе Украины ожидаются сильные дожди, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным синоптиков, сильные дожди начнутся в ночь на воскресенье и пройдут днем 29 августа на западе Украины, в Житомирской и Винницкой областях.

В западных областях завтра +17..+21, в центральных от +20..+22 в Житомирской до +29..+31 в Кировоградской, в Киеве +25..+27. На юге и востоке +29..+33, в Одесской области +27..+29, в Крыму и Луганской области до +34.

Читайте также: Ученые случайно открыли самый северный остров на Земле

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода карта дожди жара
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 