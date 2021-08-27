Ученые случайно открыли самый северный остров на Земле

Группа ученых утверждает, что им повезло открыть самый северный остров в мире у побережья Гренландии. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В июле ученые полетели для сбора образцов на остров Оодаак, известный с 1978 года как самая северная точка Земли. Но когда они сверились с датским официальным лицом, ответственным за регистрацию арктических островов, они оказались на 800 м севернее.

По их словам, остров размером 60 на 30 метров – это ближайшая к Северному полюсу точка суши.

"Остров был открыт во время датско-швейцарской исследовательской экспедиции, которую я координировал", – сказал BBC научный руководитель арктической станции Копенгагенского университета Мортен Раш.

Ученый сказал, что его команда хотела исследовать остров Оодаак в поисках новых видов, адаптированных к жизни в этой очень экстремальной среде.

"Нас было шесть человек в небольшом вертолете, и когда мы достигли координат острова Оодаак, мы не смогли его найти", – сказал он, добавив, что карты в этой части мира не очень точны.

"Итак, мы только начали поиск острова. Через несколько очень захватывающих минут мы приземлились на странном скоплении грязи, моренных отложений и гравия без какой-либо растительности, со всех сторон окруженном морским льдом – не очень дружелюбное место", – сказал Раш.

После дискуссий с коллегами ученые пришли к выводу, что случайно обнаружили самый северный остров в мире.

По словам Раша, с научной точки зрения это "не имеет большого значения", но он назвал это "забавным" с личной точки зрения.

Теперь ученые хотят, чтобы остров назывался Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландского означает "самый северный остров".

Читайте также: В Запорожье соединили вантовым мостом через Днепр левый берег и Хортицу – фото

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.