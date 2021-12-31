Завтра почитайте, а лучше сегодня. Минздрав дал советы об алкоголе и похмелье

Минздрав не рекомендует употреблять алкоголь в принципе, но все же перед Новым годом дал советы, как обойтись с похмельем. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

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В Минздраве напомнили, что нельзя садиться пьяным за руль, а употребление алкоголя и лекарств может привести к непредсказуемым результатам – вплоть до смерти.

В МОЗ пишут, что безопасной дозы алкоголя не существует – он может менять мысли, суждения, влиять на решения и поведение, а также привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, одного из самых тяжких осложнений от COVID-19.

Однако, если этим советом пренебрегли, то Минздрав рекомендует не делать такие вещи при алкогольной интоксикации (похмелье):

– Не пить алкоголь снова. В МОЗ говорят, что этот способ не работает, следует не пить 48 часов после того, как употребили много алкоголя.

– Не есть что-то жирное. Жирная пища может повредить раздраженный желудок и усилить тошноту. Лучше есть легкие блюда в небольшом количестве – кисломолочные продукты или сваренную овсянку.

– Не стоит пить кофе. Он может привести к еще большему обезвоживанию, надо пить больше воды.

– Не пропускать приемы пищи – это может привести к снижению уровня сахара в крови и ухудшить самочувствие.

– Не стоит отсыпаться весь следующий день. Лучше встать с кровати и начать двигаться, алкоголь выводится с мочой и дыханием, прогулка на свежем воздухе улучшит самочувствие.

– Не стоит пить спортивные напитки с электролитами или ставить капельницы, чтобы восстановить электролитический баланс. Исследования не выявили связи между нарушением электролитического баланса и тяжестью похмелья. У большинства людей электролитический баланс восстанавливается быстро – как только прекращается действие алкоголя.

В Минздраве подчеркивают, что на самом деле при похмелье помогает время. Надо дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты, восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность. Ускорить эти процессы невозможно.

В октябре сообщалось, что Минэкономики хочет повысить цены на алкоголь.

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Марк Сировой

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