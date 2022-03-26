Завтра Украина перейдет на летнее время
26.03.2022, 08:02
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В ночь с 26 на 27 марта Украина перейдет на летнее время. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
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В 03:00 утра 27 марта стрелка часов будет переведена на час вперед.
- В марте 2021-го Рада не смогла отменить переход на летнее время, законопроект отправлен на доработку.
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