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Завтра Украина перейдет на летнее время

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 08:02
Завтра Украина перейдет на летнее время - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В ночь с 26 на 27 марта Украина перейдет на летнее время. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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В 03:00 утра 27 марта стрелка часов будет переведена на час вперед.

Марк Сировой
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время перевод часов летнее время
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