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Рада не смогла отменить переход на летнее время: законопроект отправлен на доработку

19.03.2021, 14:45
Рада не смогла отменить переход на летнее время: законопроект отправлен на доработку - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Верховная Рада провалила отмену перехода на летнее время в Украине. Соответствующий законопроект был отправлен на доработку парламентскому комитету.

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Законопроект об исчислении времени в Украине поддержали 212 депутатов при 226 необходимых для принятия. Проголосовали против – 12, воздержались – 44. После этого Рада 226 голосами решила направить законопроект на доработку в комитет с последующим вынесением на повторное второе чтение.

Законопроектом предлагается не осуществлять в Украине сезонный переход времени. При этом местные власти в случае необходимости могут рекомендовать изменить время начала рабочего дня на соответствующей территории.

Также законопроектом предлагается установить по всей стране киевское время (UTC +2), а для определения даты использовать григорианский календарь.

Марк Сировой
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