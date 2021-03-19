Рада не смогла отменить переход на летнее время: законопроект отправлен на доработку
Верховная Рада провалила отмену перехода на летнее время в Украине. Соответствующий законопроект был отправлен на доработку парламентскому комитету.
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Законопроект об исчислении времени в Украине поддержали 212 депутатов при 226 необходимых для принятия. Проголосовали против – 12, воздержались – 44. После этого Рада 226 голосами решила направить законопроект на доработку в комитет с последующим вынесением на повторное второе чтение.
Законопроектом предлагается не осуществлять в Украине сезонный переход времени. При этом местные власти в случае необходимости могут рекомендовать изменить время начала рабочего дня на соответствующей территории.
Также законопроектом предлагается установить по всей стране киевское время (UTC +2), а для определения даты использовать григорианский календарь.
- 3 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении закон, отменяющий переход на летнее время. Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что перевод часов отрицательно влияет на здоровье.
- 4 марта Кабмин поддержал отмену перевода часов и выступил против введения местного времени. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что переход на сезонное время не давал ни экономии, ни затрат.
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